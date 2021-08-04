Лише у двох випадках: Шкарлет назвав умови для відновлення дистанційки

Рівень захворюваності не настільки підвищився, щоб повертати дітей на дистанційну форму навчання.

Таку думку висловив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він вважає, що існує лише два сценарії, згідно з якими варто повертати дистанційну форму навчання. Серед них Шкарлет відзначив зростання респіраторних захворювань, що фіксується здебільшого у міжсезоння.

Крім того, на такий сценарій може вплинути поширення штаму коронавірусу Дельта, який вже поширився на багато країн світу.

– Таким чином, ймовірність повернення до дистанційної форми навчання завжди є. Все залежить від нас, – наголосив Шкарлет.

За словами міністра, якщо в Україні буде вакциновано 80% співробітників навчальних закладів, школи зможуть продовжити функціонувати в очному режимі, незважаючи на введення жовтої, помаранчевої та червоної зон.

Джерело: Слово і діло