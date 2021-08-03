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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

На Буковині четверо дітей від 12 років отримали щеплення від Covid-19

вакцинація від туберкульозу

У Чернівецькій області чотири дитини від 12 років отримали щеплення від коронавірусу. їх вакцинували препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила координатор вакцинації на Буковині Оксана Знак у коментарі одному з видань.

Першу дозу вакцини отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Водночас у пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. За словами головного лікаря дитячої поліклініки Івана Хорошенюка, вони очікують постачання препарату.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я рекомендувало в окремих випадках вакцинувати дітей від 12 років проти коронавірусу. Для щеплення використають препарат від Pfizer/BioNTech.

Рішення ухвалили з огляду на наявні наукові дослідження, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та відповідні зміни до інструкції вакцини від компанії.

Джерело: Суспільне 

Фото: Depositphotos

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