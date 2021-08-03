У Львівській області у дев’яти хворих підозрюють штам Дельта. Наразі чекають результатів досліджень зразків, що були відправлені до Києва, повідомила на брифінгу керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Нещодавно на Львівщині у трьох людей штам Дельта був підтверджений. Двоє жителів області напередодні перебували у Великій Британії, ще одна людина приїхала з Росії. Всі троє уже виписані з лікарні й перебувають на амбулаторному лікуванні.

Іще у дев’ятьох пацієнтів підозрюють цей штам. Їхні зразки відправлені до Центру громадського здоров’я.

– На ці результати ми чекаємо з Центру громадського здоров’я, – зауважила Наталія Іванченко. – Люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії. Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму Дельта у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу Дельта.

Між іншим, з 5 серпня вступають у дію нові правила перетину кордону.

– В умовах небезпеки виникнення наступної хвилі коронавірусу, викликаної штамом Дельта, на сьогодні єдиними дієвими інструментами захисту залишаються: вакцинація, використання масок, соціальна дистанція та гігієна рук, – додала Наталія Іванченко.

Загалом по всій Україні мінімум 17 людям підтвердили інфікування Дельтою, а в Києві помер перший хворий, що мав Дельту.

Досить складною залишається ситуація з коронавірусом і в столиці. У Києві зростає кількість нових випадків хвороби. Місто лідирує за темпами поширення вірусу. Виявили в Києві й більш небезпечну мутацію вірусу – штам Дельта.

Джерело: Львівський портал.