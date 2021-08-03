В Україні продовжує погіршуватися епідситуація. Згідно з оновленою інформацією МОЗ, дані уже п’яти регіонів не відповідають вимогам зеленої зони карантину.

Станом на 3 серпня 2021 року рівень госпіталізацій перевищений у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

На Закарпатті він уже третю добу поспіль перевищує норму, нині складає 103,2%. Така ж тенденція спостерігається і у Рівненській області, рівень госпіталізацій – 92,3%.

Тернопільська область демонструє найгірший показник – 136,4%.

Складною є ситуація й у Хмельницькій та Черкаській областях, рівень госпіталізацій – 59,3% та 55,6% відповідно.

Водночас нормою є, коли загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на коронавірус – не більше 50%.

Попри такі показники, усі регіони України поки перебувають у зеленій зоні карантину, жоден з них не перейшов до інших рівнів епіднебезпеки.

Хоча станом на 3 серпня у країні зафіксували різкий стрибок рівня захворюваності, за добу виявили 827 хворих на коронавірус, що значно більше, ніж днем раніше.