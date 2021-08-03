В Україні протягом найближчих двох тижнів може розпочатися спалах коронавірусу. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням Covid-19 3 серпня.

За його словами, ризик швидкого спалаху в Україні щотижня збільшується. Попри те, що ситуація залишається контрольованою і медична система не перевантажена (ліжка з киснем завантажені на 9%, реанімаційні – на 12%), спалах можливий протягом найближчих двох тижнів. Це можливо через зростання захворюваності у світі.

– 20 із 25 регіонів України “ростуть”, але ми кваліфікуємо це як ріст угору щодо плато, це ще не спалах. Спалах може розпочатися в будь-якому регіоні. Найімовірніше, спалах розпочнеться в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській і Хмельницькій областях. Вони дають понад 50% усього зростання госпіталізацій в Україні, – зазначив він.

Ганиченко додав, що в усіх регіонах слід посилити систему виявлення-ізоляції контактних й аналітику на рівні об’єднаних територіальних громад. Також слід пришвидшувати темпи вакцинації від коронавірусу.

– Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації – поточні темпи перевищують середньосвітові та європейські. За тиждень Україна вакцинує 1,3% населення, – підсумував він.

Експерти також прогнозують, що в Україні наприкінці літа або на початку осені карантин буде посилений. А відмовитися від введення локдаунів у країні зможуть лише тоді, коли люди дотримуватимуться елементарних правил поведінки під час пандемії.