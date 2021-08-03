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Людмила Грубник |

Провокує більше патологій: науковці виявили небезпечну властивість штаму Дельта

лікарня, коронавірус

Японські науковці вважають, що індійський штам коронавірусу (Дельта) провокує більше патогенних процесів в організмі, ніж інші варіанти.

Фахівці з Токійського університету провели дослідження і створили віруси, які містили найбільш характерну для варіанту Дельта мутацію P681R.

Під час захворювання на коронавірус відбувається руйнування клітин, які потім зливаються в єдину масу. Під час експерименту за участю гризунів науковці виявили утворення більшої кількості такої маси. Обсяг був більшим у 2,7 разу, ніж під час інфікування іншими штамами.

Науковці вважають, що це впливає на те, що у інфікованого індійським варіантом потім виявляють більше патологій.

Наприклад, піддослідні гризуни, заражені мутацією, втрачали у вазі на 4,7-6,9% більше, ніж тварини з іншими варіантами.

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Індійський штам коронавірусу (Дельта) спровокував значне погіршення епідситуації навесні 2021 року в Індії. Там фіксувалися велика кількість нових випадків і підвищення рівня летальності серед пацієнтів.

Зараз варіант активно поширюється в країнах, випадки вже були виявлені і в Україні.

Джерело: NHK, РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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