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Людмила Грубник |

Різкий стрибок: в Україні за добу виявили 827 випадків Covid-19

коронавірус

Станом на ранок 3 серпня 2021 року в Україні виявили 2 254 361 випадок коронавірусу. У країні фіксується різкий стрибок захворюваності, за добу – 827 нових хворих.

З-поміж них – 68 дітей та 26 медпрацівників.

За час поширення вірусу 52 981 українець помер від хвороби, за добу – 26.

Одужало загалом 2 187 703 громадянина, протягом дня – 533 особи.

В Україні провели 11 424 130 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 946.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (65), Одеській (62) та Дніпропетровській (53) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 32 випадки;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 випадки;
  • Донецька область – 65 випадків;
  • Житомирська область – 14 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 37 випадків;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 19 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 11 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 49 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 32 випадки;
  • Чернівецька область – 13 випадків;
  • Чернігівська область – 17 випадків.

коронавірус в Україні 3 серпня

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Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 2 серпня 2021 року, в Україні підтвердили 2 253 534 випадки коронавірусу, добовий приріст – 265 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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