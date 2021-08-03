Станом на ранок 3 серпня 2021 року в Україні виявили 2 254 361 випадок коронавірусу. У країні фіксується різкий стрибок захворюваності, за добу – 827 нових хворих.

З-поміж них – 68 дітей та 26 медпрацівників.

За час поширення вірусу 52 981 українець помер від хвороби, за добу – 26.

Одужало загалом 2 187 703 громадянина, протягом дня – 533 особи.

В Україні провели 11 424 130 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 946.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (65), Одеській (62) та Дніпропетровській (53) областях.

Статистика:

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 65 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 19 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 11 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 2 серпня 2021 року, в Україні підтвердили 2 253 534 випадки коронавірусу, добовий приріст – 265 нових хворих.