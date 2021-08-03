Станом на ранок 3 серпня 2021 року в Україні виявили 2 254 361 випадок коронавірусу. У країні фіксується різкий стрибок захворюваності, за добу – 827 нових хворих.
З-поміж них – 68 дітей та 26 медпрацівників.
За час поширення вірусу 52 981 українець помер від хвороби, за добу – 26.
Одужало загалом 2 187 703 громадянина, протягом дня – 533 особи.
В Україні провели 11 424 130 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 946.
Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (65), Одеській (62) та Дніпропетровській (53) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 53 випадки;
- Донецька область – 65 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 19 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 11 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 2 серпня 2021 року, в Україні підтвердили 2 253 534 випадки коронавірусу, добовий приріст – 265 нових хворих.