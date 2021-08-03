Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ризик інфаркту та інсульту: науковці розповіли про небезпечні наслідки Covid-19

інфаркт

Після інфікування коронавірусом зростає ризик інфаркту міокарда та ішемічного інсульту.

Про це повідомили науковці зі шведського Університету Умео.

Вони провели дослідження, у якому взяли участь понад 86 тис. людей. Науковці відзначали частоту таких ускладнень у пацієнтів з коронавірусом у період з 1 лютого до 14 вересня 2020 року.

Згідно з результатами, хвороба збільшувала ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту у перші два тижні після захворювання приблизно втричі.

Водночас така залежність зберігалася навіть з урахуванням супутніх захворювань та інших факторів, наприклад, вік і стать хворих.

Читайте
Різкий стрибок: в Україні за добу виявили 827 випадків Covid-19

Нерідко у людей, яких перехворіли на коронавірус, фіксуються ускладнення. Хвороба може негативно відобразитися як на фізичному, так і на психічному стані людини.

Наприклад, ті, хто одужав, скаржаться на швидку втомлюваність, проблеми зі сном, підвищений рівень тривожності. У разі значного погіршення стану фахівці радять звертатися до лікаря. Це може допомогти уникнути більш серйозних проблем зі здоров’ям надалі.

Джерело: The Lancet

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка