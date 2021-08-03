Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 3 серпня 2021

Станом на 3 серпня у світі зафіксували 199,8 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,2 млн людей. В Україні різко збільшилась кількість хворих на Covid-19 за добу. Також є вірогідність, що восени карантин буде посилений.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 3 серпня зафіксували 827 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 26 людей. Побороти хворобу вдалося 533 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (65), Одеській (62) та Дніпропетровській (53) областях.

За словами нардепа від Слуги народу Олександра Качура, цілком можливо, що наприкінці літа або на початку осені карантин в Україні буде посилений. Відмовитися ж від введення локдаунів країна зможе лише тоді, коли населення дотримуватиметься елементарних правил поведінки під час пандемії.

У Львівській області у дев’яти хворих підозрюють штам Дельта. Наразі лікарі чекають результатів досліджень зразків, що відправили до Києва.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в США (56 тис.), Ірані (37 тис.) та Індії (30 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили в Індонезії, Росії та Бразилії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Росії, Великій Британії та Іспанії. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу у світі посідає 88-ме місце, а у Європі – 19-те.

Штам Дельта в Україні та вакцинація дітей у Німеччині: Covid-новини 3 серпня / 2 фотографии

За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка, у 9 з 15 великих країн Європи з населенням в понад 10 млн осіб продовжується спалах коронавірусу. А саме це – Іспанія, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Португалія, Греція, Росія, Бельгія, Італія.

У Грузії 3 серпня повідомили про 4 827 нових заражень коронавірусом. Це третій найвищий показник за увесь час епідемії. Нині у країні вакциновано від Covid-19 лише 4,3% населення країни.

У Німеччині дозволили вакцинацію дітей та підлітків від 12 років препаратами від компаній Moderna та Biontech/Pfizer. Також особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти Covid-19.

У Китаї проведуть масове тестування населення у місті Ухань (провінція Хубей) на можливу наявність коронавірусу. Це пов’язано з тим, що напередодні у місті виявили сім випадків Covid-19.