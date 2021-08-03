У Польщі науковці з’ясували, чому люди схильні боятися вакцинації від коронавірусу.

Фахівці університетів Ягеллонського, а також соціальних і гуманітарних наук дослідили літературу про ставлення людей до щеплення, а потім провели опитування 492 громадян. Усі респонденти сумнівалися, чи робити їм укол.

Під час спілкування учасники опитування спочатку заявляли, що не хочуть це робити через власний досвід чи їхніх знайомих. Але коли науковці намагалися дізнатися подробиці, вони надавали досить нечіткі пояснення.

Пізніше респонденти заявляли, що не пам’ятали джерело інформації – хто саме розповів про негативний досвід імунізації. Також вони пов’язували щеплення з аутизмом у дітей, але не могли пояснити, як саме це впливає.

Науковці пояснюють це схильністю людей звертати увагу та запам’ятовувати негативну інформацію. Водночас їх не хвилює джерело, ним може бути навіть сумнівна група у соціальних мережах. Пізніше людина може забувати про це та плутати її з власним досвідом.

Також, за даними дослідників, людина схильна мати одну позицію і не змінювати її, а шукати підтвердження. Тобто скептицизм щодо вакцинації від коронавірусу часто посилюється під впливом будь-якої інформації, навіть якщо джерело досить сумнівне.

Джерело: Social Psychological Bulletin, Naked Sciencе