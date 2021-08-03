У Києві фіксується збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ. Зростання захворюваності на 30-му тижні 2021 року у столиці склало 5,1%.

Водночас він поки що нижчий епідемічного порогу на 78,1%.

– Нині показник захворюваності – 164,1. Так, захворіли 2 634 дитини (зростання на 8,3%), дорослих – 2 227 осіб (зростання на 1,1%), – йдеться у повідомленні Київміськдержадміністрації.

Із загального числа хворих більшість – діти, їх 54,2% (на попередньому тижні – 52,5%), із них школярів – 35,6%.

До лікарень протягом цього періоду потрапили 286 осіб, з-поміж них – 121 дитина.

Уже другий тиждень поспіль у Києві погіршується ситуація з хворими на грип та ГРВІ. Зростання фіксувалося й на 29-му тижні, воно продовжилося і на 30-му.

Щодо дітей динаміка також не змінюється, вони частіше хворіють, аніж дорослі.

Досить складною залишається ситуація і з коронавірусом. У місті також зростає кількість нових випадків хвороби. Столиця перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу. Виявили у місті й більш небезпечну мутацію вірусу – штам коронавірусу Дельта.