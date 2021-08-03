Об’єднані Арабські Емірати вакцинуватимуть від коронавірусу дітей від трьох років. Щеплення робитимуть китайською вакциною Sinopharm.

Рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я країни. Дозвіл на вакцинацію влада дала після дослідження імунної відповіді на 900 дітях-добровольцях в Абу-Дабі. Але його результати не опублікували.

За даними МОЗ країни, станом на початок серпня понад 78% населення (приблизно 9 млн людей) отримали одну дозу вакцини від Covid-19. А 70% – повністю закінчили курс вакцинації.

В країні провели фазу третіх клінічних випробувань вакцини, яку виготовив китайський виробник ліків Sinopharm, і розпочали її виробництво у рамках спільного підприємства між Sinopharm та технологічною компанією, що розташована в Абу-Дабі.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я рекомендувало в окремих випадках вакцинувати дітей від 12 років проти коронавірусу. Для щеплення використають препарат від Pfizer/BioNTech.

Рішення ухвалили з огляду на наявні наукові дослідження, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та відповідні зміни до інструкції вакцини від компанії.