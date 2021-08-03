Цілком можливо, наприкінці літа або на початку осені карантин буде посилений. Про це заявив нардеп від Слуги народу Олександр Качура.

Він пояснив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу, в Україні може бути введено локдаун, але обмеження будуть не масовими, а локальними.

Він дізнався про це з аналітичної інформації, якою володіє. Нардеп стверджує, що посилити карантин в Україні можуть наприкінці літа або на початку осені поточного року.

Олександр Качура зауважив, що, найімовірніше, нам доведеться жити “в такому режимі” найближчі кілька років. Відмовитися від введення локдаунів ми зможемо лише тоді, коли станемо дотримуватися елементарних правил поведінки під час пандемії.

Депутат наголосив, що все залежить від нас самих.

Відомий лікар Комаровський озвучив рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США про необхідність відкриття шкіл на початку навчального року. Щоправда, рішення відкривати чи не відкривати школи ухвалюватиме місцева влада залежно від епідемічної ситуації на конкретній території.