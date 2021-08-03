У Сінгапурі від наслідків коронавірусу помер 34-річний український моряк. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

В понеділок, 2 серпня, МОЗ Сінгапуру заявило про смерть моряка, який прибув до цієї держави на борту судна 29 липня. Ще 25 липня у чоловіка підвищилася температура, з’явився кашель і млявість, а 31 липня почалася задишка.

Потім його перевезли з корабля до Сінгапурської загальної лікарні, і лікарі підтвердили діагноз Covid-19. Водночас поки що у МОЗ України не прокоментували смерть моряка.

За словами морського юриста Миколи Гольбіна, під час репатріації тіла можуть виникнути складнощі, оскільки людей, померлих від коронавірусу, зазвичай, кремують. Якщо родичі моряка відмовляться від цієї процедури, тіло можуть не видати для перевезення на Батьківщину.

Станом на 2 серпня у Сінгапурі зафіксували 111 нових випадків коронавірусу. Таким чином загальна кількість випадків захворювання в країні досягла 65 213 осіб.

Нині у світі активно пошириться штам коронавірусу Дельта. Експерти прогнозують, що в Україні наприкінці літа або на початку осені карантин буде посилений.

А відмовитися від введення локдаунів у країні зможуть лише тоді, коли люди дотримуватимуться елементарних правил поведінки під час пандемії.

Джерело: МОЗ Сінгапуру, УНІАН