У Китаї проведуть масове тестування населення у місті Ухань (провінція Хубей) на можливу наявність коронавірусу. Це пов’язано з тим, що напередодні у місті виявили сім випадків Covid-19.

Влада також запровадила карантин у частині міста, де виявили хворих. Через це припинили заняття у школах та навчальних закладах, а у метрополітені впроваджено підвищені заходи безпеки: носіння масок, вимірювання температури.

Міські супермаркети запасаються продовольством з метою уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни. Також вони проводять постійну дезінфекцію у приміщеннях, а працівники магазинів проходять щоденний моніторинг здоров’я.

Також у країні намагаються пришвидшити вакцинацію від коронавірусу вчителів та учнів.

Напередодні у Держкомітеті охорони здоров’я КНР зазначили, що поширення Covid-19 у Китаї поки не вдається зупинити. Зростання кількості випадків пов’язують з поширенням штаму Дельта.

Також вірус активно поширюється у місті Нанкін. Від 20 липня в аеропорту міста виявили перших хворих, а потім заразилися ще 200 людей. Місцевий чиновник Дінг Чжи повідомив, що перших хворих виявили серед працівників аеропорту, які прибирали літак із Росії, який прилетів 10 липня.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу Covid-19 став Ухань. Однак у місті з населенням понад 11 млн осіб випадків коронавірусу не виявляли з червня 2020 року.

У ВООЗ раніше заявили, що масштаб пандемії у китайському місті Ухань у грудні 2019 року міг бути більшим, ніж вважалося раніше. Це сталося через те, що лікарі виявляли лише тих людей, у яких хвороба була у складній формі. Якщо врахувати у цю кількість людей з легким протіканням хвороби, наприкінці 2019 року у місті вже було близько 1 тис. інфікованих на коронавірус.

Джерело: Global Times