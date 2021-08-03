Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Вперше за рік виявили випадки Covid-19: в Ухані масово протестують населення

тестування на коронавірус

У Китаї проведуть масове тестування населення у місті Ухань (провінція Хубей) на можливу наявність коронавірусу. Це пов’язано з тим, що напередодні у місті виявили сім випадків Covid-19.

Влада також запровадила карантин у частині міста, де виявили хворих. Через це припинили заняття у школах та навчальних закладах, а у метрополітені впроваджено підвищені заходи безпеки: носіння масок, вимірювання температури.

Міські супермаркети запасаються продовольством з метою уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни. Також вони проводять постійну дезінфекцію у приміщеннях, а працівники магазинів проходять щоденний моніторинг здоров’я.

Також у країні намагаються пришвидшити вакцинацію від коронавірусу вчителів та учнів.

Напередодні у Держкомітеті охорони здоров’я КНР зазначили, що поширення Covid-19 у Китаї поки не вдається зупинити. Зростання кількості випадків пов’язують з поширенням штаму Дельта.

Також вірус активно поширюється у місті Нанкін. Від 20 липня в аеропорту міста виявили перших хворих, а потім заразилися ще 200 людей. Місцевий чиновник Дінг Чжи повідомив, що перших хворих виявили серед працівників аеропорту, які прибирали літак із Росії, який прилетів 10 липня.

Читайте
Походження коронавірусу: Китай відмовив ВООЗ у новому розслідуванні

Першим відомим осередком поширення коронавірусу Covid-19 став Ухань. Однак у місті з населенням понад 11 млн осіб випадків коронавірусу не виявляли з червня 2020 року.

У ВООЗ раніше заявили, що масштаб пандемії у китайському місті Ухань у грудні 2019 року міг бути більшим, ніж вважалося раніше. Це сталося через те, що лікарі виявляли лише тих людей, у яких хвороба була у складній формі. Якщо врахувати у цю кількість людей з легким протіканням хвороби, наприкінці 2019 року у місті вже було близько 1 тис. інфікованих на коронавірус.

Джерело: Global Times

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка