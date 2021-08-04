Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 4 серпня 2021

Станом на 4 серпня у світі зафіксували 199,8 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,2 млн людей. В Україні поступово збільшується кількість хворих на Covid-19 за добу, декілька областей не відповідають зеленій зоні.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 4 серпня зафіксували 984 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 43 людини. Побороти хворобу вдалося 570 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (91), Харківській (75) та Херсонській (71) областях.

Експерти прогнозують, що протягом найближчих двох тижнів в Україні може розпочатися спалах коронавірусу. Це можливо через зростання захворюваності у світі.

Нині усі регіони України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у Хмельницькій, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській та Донецькій областях динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищує встановлені показники для цієї зони.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в США (104 тис.), Індії (42 тис.) та Ірані (39 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили в Індонезії, Бразилії та Росії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Франції, Росії та Великій Британії. Україна серед країн світу займає 18-те місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8-му позицію.

200 млн хворих у світі та мораторій на бустерні дози вакцин: Covid-новини 4 серпня / 2 фотографии

У Японії до лікарень доправлятимуть лише Covid-пацієнтів з підвищеним ризиком важкого захворювання. Рішення ухвалила місцева влада, щоб розвантажити медичну систему. Нині у країні спостерігається збільшення кількості нових випадків хвороби.

Кількість померлих від Covid-19 в Індонезії перевалила за 100 тис. 4 серпня у країні зареєстрували ще близько 1 750 летальних випадків.

У Великій Британії понад 90% дорослого населення мають антитіла до коронавірусу внаслідок перенесеної хвороби або завдяки вакцинації.

У ВООЗ закликають встановити мораторій на бустерні дози вакцин проти коронавірусу до кінця вересня 2021 року. Це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах із низьким рівнем вакцинації.