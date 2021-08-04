В Україні у школах, дитячих садочках та оздоровчих закладах з 1 вересня почнуть діяти нові норми харчування. Рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. За його словами, неправильне харчування дітей – одна із глобальних проблем світу. Фаст-фуд, солодкі газовані напої, солодощі, ковбасні вироби, консерви – це все призводить до розвитку хронічних захворювань у дітей: гастриту, печії, цукрового діабету, ожиріння, проблем із серцево-судинною системою.

Нині кожна десята дитина страждає на шлунково-кишкові розлади. Також постійно молодшає цукровий діабет.

Проблему харчування в навчальних закладах не вирішували з часів утворення незалежної України. Але минулого року перша леді Олена Зеленська ініціювала реформу шкільного харчування.

За результатами аудиту, у 91% їдалень не перевірялась калорійність страв, 25% шкіл не проводять температурний контроль продуктів, 52% закладів не мають необхідного обладнання, щоб готувати здорову їжу.

У реформу дитячого харчування входить три напрямки: підготовка кухарів, модернізація харчоблоків та затвердження нових норм та стандартів харчування.

Нині в Україні на спеціальність кухаря навчаються 52 тис. студентів. Частина з них відтепер стане кухарем дитячого харчування. Для підготовки дитячих кухарів створено дев’ять навчально-практичних центрів.

Наступний крок реформи – модернізація харчоблоків навчальних закладів. У 2020 році майже 2 тис. шкіл провели реконструкцію їдалень (державна субвенція на 400 млн грн). У 2021 році програма продовжується (виділено 1 млрд грн). Частина навчальних закладів реконструюється в межах програми Президента Велике будівництво.

Одна з важливіших частин реформи – запровадження з 1 вересня в навчальних закладах нового меню. За даними Міносвіти, 40% шкіл вже готові перейти на нові норми харчування, інші – зроблять це до кінця року.

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Уряд затвердив нові норми, за якими у шкільному харчуванні обмежать кількість солі, цукру та жирів. У раціоні з’явиться більше м’яса, молочних продуктів, фруктів, горіхів, насіння рослин, фруктів, ягід, сухофруктів. Також уряд встановив калорійність сніданку – 25-30% від добової потреби, обіду – 30-45%.

Також у їдальнях з’явиться традиційні українські страви та з різних країн світу, безглютенові та безлактозні страви. Водночас заборонені такі продукти: гриби, ковбаси, сосиски, рибні консерви, непастеризоване молоко, непастеризовані соки, чіпси, сухарики та інші снеки, які перевищують норму цукру чи солі, харчові концентрати, вироби з кремом.

Які страви пропонують подавати у шкільних їдальнях

В українських їдальнях пропонують готувати салат з морквою та яблуками, салат з капустою, суп мінестроне, рибні котлети, плов, українська вертута, кускус з овочами тощо.

Необхідно встигати готувати за урок і віддавати за перерву, щоб їжа була максимально свіжою. Також важливо готувати невеликими порціями, щоб діти їли найсвіжіші страви, а не суп та кашу, які було приготовано зранку на увесь день.

Детальніше про те, які страви готуватимуть в українських їдальнях – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький