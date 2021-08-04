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Людмила Грубник |

Біля ока та у кисті: у киян діагностували рідкісне зараження паразитами

лікарня

У Києві з початку 2021 року зафіксували три випадки дирофіляріозу – рідкісного паразитарного захворювання, спричиненого круглими гельмінтами роду Dirofilaria.

За інформацією Державної установи Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, захворювання виявили у двох мешканців з Дарницького та одного з Дніпровського районів.

Захворіли дві жінки та один чоловік.

– Гельмінтів розміром 11, 7 та 12 см (фрагмент) вилучили хірургічним шляхом з області лівого ока (у двох випадках), правої кисті (в одному випадку), – розповіли фахівці.

Лікарі радять пацієнтам пройти специфічне та симптоматичне лікування протягом року.

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Дирофіляріоз – зараження людини паразитом. Хвороба характеризується утворенням підшкірних вузлів, набряком, почервонінням.

Ознакою є те, що людина іноді може відчути ворушіння під шкірою. До речі, паразит може мігрувати, за добу він може здолати відстань до 30 см.

Зараження відбувається під час укусу комара. З цього часу до моменту утворення пухлини може пройти від місяця до двох років. В організмі людини може паразитувати лише одна особина гельмінта.

Лікується захворювання хірургічним шляхом.

Джерело: Вечірній Київ

Фото: Depositphotos

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