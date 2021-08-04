Влітку кількість комарів збільшується, тому є великий ризик постраждати від їхніх укусів. Найбільш вразливі до них діти та люди, які мають алергію чи інфекцію.

Після укусу комарів у дитини може виникнути почервоніння, набряк. Також не варто ігнорувати укуси, адже у малечі може виникнути сильна алергічна реакція.

– Якщо людину вкусить до 200 комарів, то це буде досить сильна токсична реакція. Коли в організмі багато токсинів, можуть бути збільшені лімфовузли, знижуватися тиск, а якщо ще є алергія, то навіть анафілактичний шок, – зазначив алерголог Олександр Назаренко.

За словами лікаря, якщо після укусів комарів стає важко дихати, набрякає горло, хрипне голос, паморочиться в голові, то варто негайно звернутися до спеціаліста. Ентомологи пояснюють, усе через слину, яку комар виділяє під час укусу, адже саме вона токсична.

Щоб захиститися від комарів, нині є велика кількість засобів. Їх можна позбуватися на території всього приватного будинку, адже вони далі, ніж 50 метрів не літають. Перший спосіб – хімічна обробка. У середньому коштує 2 тис. гривень.

– У нас є велика кількість випадків, коли одного разу вистачало, щоб знищити комарів практично на усе літо. Але є такі об’єкти, які доводиться обробляти кожні два тижні, – каже директор санітарно-профілактичного підприємства Олексій Дьомін.

Але від такої обробки можуть гинути бджоли та страждати городина. Є також більш екологічний спосіб – спеціальні комаровловлювачі. Такий пристрій приваблює комара тим, чим приваблює його людина, тобто запахом шкіри, подихом, теплом.

Завдяки такій пастці за три тижні можна позбутися усіх комарів на території, де вона стоїть. А протягом наступних місяців пристрій підтримує результат і відловлює комах. Придбати його можна за $900.

За словами алерголога Анастасії Левченко, у слині комарів містяться ферменти, що викликають почервоніння, свербіж, набряк, але це все виникає не внаслідок алергічної реакції, а через дію цих компонентів. Деякі люди рідко, але мають алергічну реакцію на ці компоненти.

У місці укусу комара завжди виникають невеликий набряк, почервоніння, свербіж, що згодом проходять. Детальніше про алергію на комарів – читайте на Фактах ICTV.