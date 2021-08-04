Не можна всій родині концентруватися на дитині. Таку думку висловив лікар Євген Комаровський. Від такої поведінки батьків страждає насамперед сам малюк.

Явище, коли все для дитини, Комаровський назвав кіндероцентризмом. Він вважає, що на такому принципі має будуватися політика держави.

– Кіндероцентрична держава – це модель країни, про яку я мрію, де кожне державне рішення розглядається через призму дитинства. Ось від цього рішення залежить те, що зміниться для дітей, як зміниться майбутнє нашої країни. Коли будь-яка дорога веде не до президентської резиденції, а умовно до дитячого центру розвитку, – сказав Комаровський.

Доктор переконує батьків, що не потрібно зосереджувати увагу лише на дитині. Це вбиває сім’ю.

– Якщо сім’я крутиться навколо дитини, їй погано, – вважає Євген Комаровський. – Малюк повинен знати, що добре має бути всім. Прийшов я з роботи, приніс шоколадку. Я не можу собі уявити, що мій син схопить шоколадку і втече до себе в кімнату їсти. Він має поділитися з братом, з мамою, з татом – цього треба вчити дітей.

Раніше Євген Комаровський розповідав, що проблема сучасних матерів у тому, що вони роблять із себе жінок-героїнь, впадають у депресію або стають рабами власних дітей.

Ми хочемо, щоб у наших дітей було все найкраще: іграшки, візочок, памперси і лікар, який наглядатиме за малюком. І якщо про іграшки та памперси ми ще, може, маємо хоч якесь уявлення, то що таке хороший лікар, знають не всі і не завжди. Комаровський радить, як вибрати хорошого педіатра.