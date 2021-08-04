Контроль за продуктами з ГМО в Україні – Кабмін схвалив ініціативу

Кабмін підтримав подання до Верховної Ради проекту закону про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та обігу продуктів з ГМО.

Рішення затвердили на засіданні уряду 4 серпня 2021 року.

– Держрегулювання у сфері поводження з ГМО варто переглянути, осучаснити і привести у відповідність до законодавства ЄС, – уточнюється у пояснювальній записці до документа.

Нині ж недосконале правове регулювання створює передумови для нелегального використання незареєстрованої ГМО-продукції на території країни.

Що передбачає законопроект:

розмежування повноважень різних органів влади, щоб вони не дублювали функції один одного;

вдосконалення системи, за допомогою якої можна оцінювати ризики впливу генетично модифікованих організмів на людей і навколишнє середовище;

запровадження механізмів, таких, які використовуються у ЄС, для держреєстрації та маркування продуктів з ГМО.

Крім того, ініціатива передбачає появу нового виду документів – дозволів на ввезення незареєстрованих ГМО для використання у замкнутій системі генно-інженерної діяльності. З градацією рівня небезпеки, яку вони створюють, – з першого до четвертого.