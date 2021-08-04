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Людмила Грубник |

Контроль за продуктами з ГМО в Україні – Кабмін схвалив ініціативу

Шмигаль, Кабмін, уряд 14 липня 2021

Кабмін підтримав подання до Верховної Ради проекту закону про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та обігу продуктів з ГМО.

Рішення затвердили на засіданні уряду 4 серпня 2021 року.

– Держрегулювання у сфері поводження з ГМО варто переглянути, осучаснити і привести у відповідність до законодавства ЄС, – уточнюється у пояснювальній записці до документа.

Нині ж недосконале правове регулювання створює передумови для нелегального використання незареєстрованої ГМО-продукції на території країни.

Що передбачає законопроект:

  • розмежування повноважень різних органів влади, щоб вони не дублювали функції один одного;
  • вдосконалення системи, за допомогою якої можна оцінювати ризики впливу генетично модифікованих організмів на людей і навколишнє середовище;
  • запровадження механізмів, таких, які використовуються у ЄС, для держреєстрації та маркування продуктів з ГМО.
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Крім того, ініціатива передбачає появу нового виду документів – дозволів на ввезення незареєстрованих ГМО для використання у замкнутій системі генно-інженерної діяльності. З градацією рівня небезпеки, яку вони створюють, – з першого до четвертого.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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