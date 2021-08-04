Коронавірус потенційно може передаватися через сльози.

Індійські науковці провели дослідження та з’ясували, що це можливо, навіть якщо ознак інфекції немає в очах.

У дослідженні взяли участь 120 людей, хворих на коронавірус, у 60 з них були різні офтальмологічні симптоми – кон’юнктивіт, запалення і незвичайні слизові виділення.

Дослідники взяли зразки сліз у хворих та провели тестування шляхом ПЛР.

Аналіз підтвердив наявність коронавірусу у біоматеріалі 21 пацієнта (17,5%). Водночас у 10 з них не було жодних офтальмологічних симптомів.

Науковці припускають, що це може означати те, що хворі можуть поширювати інфекцію через сльози.

Вони рекомендують офтальмологам бути обережними під час огляду пацієнтів, користуватися масками та захисними окулярами.

Загалом коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом. Через це важливо нині дотримуватися соціальної дистанції, регулярно провітрювати приміщення та носити маски.

Це зменшує ризик інфікування небезпечним вірусом.

Джерело: Times of India