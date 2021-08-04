4 серпня відзначають Всесвітній день шампанського, напою, без якого не минає більшість святкових дат та визначних подій у житті.

З цієї нагоди Факти ICTV дізналися, чим же унікальний цей напій, та чому він, як заведено вважати, “б’є у голову” під час вживання. Про це нам розповів засновник Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.

Як відомо, шампанське – ігристе вино, яке виготовляють лише у Франції, у виноробному регіоні Шампань, який характеризується унікальними кліматичними умовами, із певних сортів винограду та за чіткою технологією.

– Для виготовлення шампанського використовують лише ті сорти винограду, які зазначені у відповідному реєстрі. З-поміж них базових три – шардоне, піно нуар і піно міньє, – зазначає Дмитро Сидоренко.

Крім того, шампанське – продукт, отриманий за методикою вторинного бродіння у пляшці.

– Тобто спочатку із винограду виготовляється вино, потім воно заливається у пляшку, додається туди тиражний лікер (цукор та дріжджі), щоб там розпочався процес вторинного бродіння. У пляшці вино має витримуватися не менше 12 місяців, – додає сомельє.

За словами фахівця, в Україні масово продаються ігристі вина, але серед пляшок можна знайти і справжнє французьке шампанське. Навіть на полицях звичайних супермаркетів.

– Варто шукати пляшку, де написано латиницею Champagne. Але це ще не все. На етикетці має бути чітко вказано регіон виготовлення. І це, зрозуміло, має бути Франція, Шампань, – коментує Дмитро Сидоренко.

Відомо, що надмірне вживання алкоголю шкодить здоров’ю людини. Це стосується й шампанського. Але попри стереотипи, існує і користь у цього напою.

– Воно допомагає шлункові перетравити їжу. Крім того, у ньому є багато мікро- та макроелементів, сполук, які позитивно впливають на організм людини, – пояснює експерт.

Однак його треба правильно вживати.

– Немає сумнівів, що алкоголь шкодить здоров’ю. Але я вважаю, що з алкоголем, як із ліками: якщо вип’єте одну пігулку, у вас перестане боліти голова, якщо всю пачку – ви можете взагалі померти. Те ж саме із алкоголем – келих за їжею не зашкодить, пляшка – буде зайвою, – зауважує Дмитро Сидоренко.

Фахівець до того ж пояснив, чому шампанське має властивість “бити у голову”. Це пов’язано із культурою вживання та складом напою.

– Шампанське та ігристі вина випиваються як аперитив. Людина п’є його на порожній шлунок. Це алкоголь, який буде всмоктуватися у кров і певним чином впливати на організм. Вуглекислий газ прискорює цей процес, через що часто говорять, що шампанське може “бити у голову”, – зазначає сомельє.

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Щоб уникнути такого ефекту, він радить випити трішки води перед вживанням напою. Тобто, якщо випити ковток води, то почне виділятися слина, шлунковий сок, і це захистить організм від швидкого сп’яніння, підсумовує фахівець.