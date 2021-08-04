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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Понад 500 тис. доз AstraZeneca: Україна отримала від Данії партію вакцини

вакцинація

До України прибула чергова партія вакцини від коронавірусу. 509 400 доз AstraZeneca надав країні уряд Данії.

Отриману речовину планують використати для вакцинації тих, хто має отримати другу дозу, і для щеплення у масових пунктах імунізації.

– Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у доправленні вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я, – зазначив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Водночас Данія надала вакцини у межах реалізації цілі передання різним країнам 3 млн доз до кінця 2021 року. Одну з партій отримала Україна.

– Доправлення цих 500 тис. доз вакцини AstraZeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені, – пояснив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Ініціативу підтримав ЮНІСЕФ та забезпечив міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва.

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Вакцина AstraZeneca – один з препаратів, схвалений ВООЗ для щеплення людей проти коронавірусу.

Дозволили використовувати речовину і в Україні, багато громадян уже отримали перший укол.

Фото: Depositphotos

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