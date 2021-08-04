До України прибула чергова партія вакцини від коронавірусу. 509 400 доз AstraZeneca надав країні уряд Данії.

Отриману речовину планують використати для вакцинації тих, хто має отримати другу дозу, і для щеплення у масових пунктах імунізації.

– Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у доправленні вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я, – зазначив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Водночас Данія надала вакцини у межах реалізації цілі передання різним країнам 3 млн доз до кінця 2021 року. Одну з партій отримала Україна.

– Доправлення цих 500 тис. доз вакцини AstraZeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені, – пояснив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Ініціативу підтримав ЮНІСЕФ та забезпечив міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва.

Вакцина AstraZeneca – один з препаратів, схвалений ВООЗ для щеплення людей проти коронавірусу.

Дозволили використовувати речовину і в Україні, багато громадян уже отримали перший укол.