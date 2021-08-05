Потрібно ввести мораторій на треті дози вакцини – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я наполягає на необхідності мораторію на імунізацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу.

Відповідну заяву під час брифінгу зробив голова ВООЗ Тедрос Гебреісус.

За його словами, мораторій на бустерні дози необхідно ввести максимум до початку жовтня 2021 року.

Свій заклик Гебреісус пояснив непропорційним розподілом вакцини між бідними та багатими країнами світу.

Загалом у світі зараз введено близько чотирьох мільярдів доз, з них на багаті країни припало 80%. У бідних країнах виходить 1,5 дози на 100 громадян, при чому найгірша ситуація спостерігається в Африці.

– Я розумію, що уряди бажають захистити громадян від штаму Дельта, проте ми не можемо погодитися із тим, що багаті країни продовжують використовувати більшу частину постачань вакцин, поки вразливі верстви населення залишаються без захисту, – наголосив Гебреісус.

Він закликав багаті держави терміново відмовитися від більшості препаратів, щоб їх можна було відправити бідним.

Голова ВООЗ також нагадав, що, згідно із планом, кожна країна на планеті зобов’язана вакцинувати мінімум 10% свого населення, щоб успішніше боротися із пандемією.

Нагадаємо, першою країною, яка вирішила запроваджувати третю дозу вакцини, виявився Ізраїль.

Уряд дозволив робити щеплення вразливій категорії населення – людям похилого віку.

Вводити третю дозу рекомендовано через вісім тижнів після другого щеплення.

Джерело: ВООЗ