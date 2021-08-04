У людей, які двічі вакцинувалися від коронавірусу, утричі менше шансів отримати позитивний тест на Covid-19, ніж у невакцинованих.

Про це свідчить дослідження React-1, яке очолили науковці з Імперського коледжу Лондона. Автори роботи використали результати мазків на Covid-19 від 98,2 тис. людей, які було взято в Англії протягом 24 червня – 12 липня.

Вони з’ясували, що у повністю вакцинованих людей приблизно на 50-60% знизився ризик зараження коронавірусом, разом із безсимптомною інфекцією порівняно з невакцинованими.

Також у двічі вакцинованих людей було менше шансів отримати позитивний тест на коронавірус після контакту з хворим (3,84%).

За словами професора та директора програми React Пола Елліота, ці результати підтверджують попередні дані про те, що обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від зараження.

– Однак ми також можемо бачити, що ризик зараження все ще існує, оскільки жодна вакцина не ефективна на 100%, і ми знаємо, що деякі люди, які отримали подвійну вакцинацію, все ще можуть захворіти на цей вірус, – зазначив він.

Професор додав, що тепер навіть після скасування обмежень слід діяти обережно, щоб захистити одне одного і знизити ризик поширення хвороби.

Чому люди бояться вакцинації

Фахівці Ягеллонського університету дослідили, чому люди бояться вакцинуватися. З’ясувалося, що деякі люди не хочуть це робити через власний досвід чи досвід їхніх знайомих.

Також, за даними дослідників, людина схильна мати одну позицію і не змінювати її, а шукати підтвердження. Тобто скептицизм щодо вакцинації від коронавірусу часто посилюється під впливом будь-якої інформації, навіть якщо джерело досить сумнівне.