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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Статистика не поліпшується: в Україні за добу 984 нових випадки Covid-19

Дівчина у масці

Станом на ранок 4 серпня 2021 року в Україні виявили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися загальна епідситуація, за добу – 984 нових хворих.

З поміж них – 59 дітей та 48 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 024 осіб, за добу – 43.

Водночас одужати вдалося загалом 2 188 273 громадянам, за день – 570.

За період поширення вірусу у країні провели 11 446 663 ПЛР-тестування, за добу – 22 533.

З-поміж регіонів найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (91), Харківській (75) та Херсонській (71) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 19 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 64 випадки;
  • Донецька область – 91 випадок;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 53 випадки;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 34 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 46 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 19 випадків;
  • Харківська область – 75 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

коронавірус в Україні 4 серпня

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 3 серпня на території держави загалом виявили 2 254 361 випадок інфікування. У країні фіксувався різкий стрибок захворюваності, за добу було 827 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Unsplash

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