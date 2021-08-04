Станом на ранок 4 серпня 2021 року в Україні виявили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися загальна епідситуація, за добу – 984 нових хворих.
З поміж них – 59 дітей та 48 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 53 024 осіб, за добу – 43.
Водночас одужати вдалося загалом 2 188 273 громадянам, за день – 570.
За період поширення вірусу у країні провели 11 446 663 ПЛР-тестування, за добу – 22 533.
З-поміж регіонів найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (91), Харківській (75) та Херсонській (71) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 19 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 53 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 34 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 46 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 19 випадків;
- Харківська область – 75 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 3 серпня на території держави загалом виявили 2 254 361 випадок інфікування. У країні фіксувався різкий стрибок захворюваності, за добу було 827 нових хворих.