Станом на ранок 4 серпня 2021 року в Україні виявили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися загальна епідситуація, за добу – 984 нових хворих.

З поміж них – 59 дітей та 48 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 024 осіб, за добу – 43.

Водночас одужати вдалося загалом 2 188 273 громадянам, за день – 570.

За період поширення вірусу у країні провели 11 446 663 ПЛР-тестування, за добу – 22 533.

З-поміж регіонів найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (91), Харківській (75) та Херсонській (71) областях.

Статистика:

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

Читайте В Україні восени може бути введено локдаун

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 3 серпня на території держави загалом виявили 2 254 361 випадок інфікування. У країні фіксувався різкий стрибок захворюваності, за добу було 827 нових хворих.