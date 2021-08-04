У Японії доправляти до лікарень будуть лише Covid-пацієнтів з підвищеним ризиком важкого захворювання.

Таке рішення ухвалила місцева влада, щоб розвантажити медичну систему. Нині у країні спостерігається збільшення кількості нових випадків хвороби.

Хворих на коронавірус у Японії ділять на чотири категорії – легка форма перебігу хвороби, помірна (I), помірна (II) і важка.

Госпіталізувати будуть лише пацієнтів з більш важкими симптомами, тих, хто потребує кисню, або страждає від супутніх захворювань, наприклад діабету.

Пацієнтів без симптомів або ж з легким перебігом хвороби доправлятимуть до державних установ лише тоді, коли є ризик поширення вірусу у них вдома.

У Японії спостерігається погіршення епідситуації. У країні через індійський штам коронавірусу Дельта зростає кількість нових випадків хвороби.

Через це в окремих префектурах уряд оголосив надзвичайний стан, наприклад в Токіо та егаполісі Осака у західній частині країни.

Джерело: The Japan Тimes