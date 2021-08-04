Україна отримає 54 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Vaxzevria). Це перша партія з 131 тис. доз, які Литва прийняла рішення відправити в Україну.

– Ми вважаємо своїм обов’язком допомогти таким країнам, як Україна, які не мають регулярних поставок вакцин від Covid-19. Рішення підтримати Україну вакцинами було прийнято урядом минулого тижня, – заявив МОЗ Литви.

Ще 77 тис. доз будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

– Таким чином, Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом, – заявили в Міністерстві охорони здоров’я країни.

Вакциною з Литви планують щепити військовослужбовців з резерву.

Уряд Данії відправив в Україну 509 400 доз AstraZeneca. Препарат планується використовувати для вакцинації тих, хто повинен отримати другу дозу, і для щеплення в масових пунктах імунізації.

Джерело: LRT.