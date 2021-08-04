У ЄС високо оцінили українські Covid-сертифікати у мобільному додатку Дія.

– Ми робимо все, щоб українці повернулися до звичного життя. Мандрівок іншими країнами. Сьогодні Covid-сертифікати в Дії успішно пройшли технічну оцінку в ЄС, – повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. – На крок ближче до визнання наших Covid-документів в Європі.

За його словами, технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських документів вимогам ЄС, а саме стандарту EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.

Останнім кроком для визнання наших сертифікатів стане політична частина взаємовизнання. Мова узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму, зауважив Федоров.

Розробкою та технічною реалізацією Covid-сертифікатів займалися команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Цей документ можна буде згенерувати у додатку Дія після повного курсу вакцинації проти Covid-19.

Велика кількість країн відкривають свої кордони для вакцинованих туристів, які матимуть Covid-сертифікат. Він має допомогти у подорожах як всередині ЄС, так і до країн шенгену.

Джерело: Михайло Федоров.