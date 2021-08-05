До кінця 2021 року в Україні можуть вакцинувати від коронавірусу 50% дорослого населення. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій у коментарі одному з видань.

За його словами, додатковим стимулом до щеплення стане зростання захворюваності на початку осені. Якщо взяти 47 млн доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

– Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати 70%, – зазначив він.

Він стверджує, що в країні спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації й серед медпрацівників також.

Лапій наголосив, що вже зараз фіксують зростання захворюваності на коронавірус в Україні через поширення штаму Дельта.

– Уже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації, – додав він.

Він наголосив, що багато людей, які проти вакцинації, можуть померти від ускладнень, які викликає вірус. Але якщо населення буде прихильне до щеплень, вдасться провакцинувати 50% дорослих.

За добу, 4 липня, в Україні вакцинували від коронавірусу 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізована – 63 431 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.