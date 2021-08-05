У Моршині Львівської області триває пілотний проект, за яким у Міністерстві охорони здоров’я хочуть вакцинувати від Covid-19 максимальну кількість людей. Станом на 2 серпня одну дозу отримали 72,4% дорослого населення, а завершили вакцинацію двома дозами 66% мешканців.

У МОЗ зазначили, що нині у місті немає зареєстрованих нових хворих на коронавірус. А останній випадок було зафіксовано 20 червня.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцини від коронавірусу демонструють високі рівні ефективності та захисту.

– Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проекту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії. Зараз наша мета – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись, – зазначив він.

Кузін додав, що до проекту долучилися медичні працівники, місцева влада, ЗМІ та релігійні спільноти.

Пілотний проект у Моршині запустило Міністерство охорони здоров’я України спільно з місцевою владою 16 квітня 2021 року. 90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали препаратами AstraZeneca та Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Загалом у Моршині проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.

Станом на 5 липня в Україні виявили 1 052 нових випадки коронавірусу, тобто епідситуація продовжує погіршуватися. Водночас у країні вже здійснили понад шість мільйонів щеплень проти Covid-19. За останні 24 години вакцинувалася 159 121 людина. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.