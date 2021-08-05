Після блефаропластики, операції на повіках, кілька днів навколо очей лишається набряклість, а також виникають синці. Це обумовлено характером операції та індивідуальними особливостями пацієнта.

Набряки після операції тримаються кілька днів. Синці теж проходять за 3-4 дні.

На 4-5-й день опісля втручання знімають шви.

Часто пацієнти переживають, що після блефаропластики у них не будуть закриватися очі.

– Дійсно, у перші дні після операції очі трохи відкриті, – говорить пластичний хірург Ольга Апріамова. – Але ви ж розумієте, що було хірургічне втручання, у тканини вводилися рідкі анестезуючі препарати. Набряк у цьому випадку завжди буде, але він минає через деякий час.

Коли виходити в люди, вирішує сам пацієнт. Є такі, що за тиждень після операції йдуть на вечірку. А буває – навіть за нормального процесу загоєння сидять до трьох тижнів вдома.

Операцію зі збільшення грудей можна робити і тим, хто переніс рак молочної залози. Існує два варіанти проведення такого хірургічного втручання.