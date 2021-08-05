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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Чотири області України не відповідають зеленій зоні

Коронавирус в Украине

У чотирьох областях України  показник госпіталізації людей з  Covid-19 перевищує норму.

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що динаміка госпіталізацій вища за норму у Донецькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій  областях.

Лідером з госпіталізацій є Тернопільська область – 260%.

У Хмельницькій області показник динаміки госпіталізацій тримається на рівні 55,7%.

А в Донецькій та Рівненській становить 81,2 % та 70,6% відповідно.

Нагадуємо, що норма динаміки госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим Covid-19 або з підозрою на нього повинна становити не більше за 50%.

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Але щоб область потрапила до червоної зони карантину, необхідно, щоб норму перевищували щонайменше два показники. Тому поки що ці чотири області належать до зеленої зони.

Поява нового штаму коронавірусу безпосередньо залежить від рівня вакцинації населення. Повільні темпи імунізації загрожують виникненням нової мутації найближчим часом.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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