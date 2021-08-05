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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Чи загрожує Україні локдаун через Дельта-штам – позиція МОЗ

карантин, коронавірус

В Україні поки що не планують запроваджувати новий локдаун через поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Нині ситуація у країні стабільна, і ми не готуємося до закриття на новий локдаун, – зазначив Ігор Кузін.

Водночас карантин не будуть скасовувати, дію обмежувальних заходів продовжать.

– Карантин буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються у державі, – додав головний санітарний лікар.

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За словами фахівців та інформацією МОЗ, нині в Україні доволі стабільна ситуація з коронавірусом. Однако останнім часом фіксується збільшення кількості нових випадків хвороби.

Крім того, у країні виявляють дедалі більше заражень новим штамом Дельта, який вважається більш небезпечним через свою здатність швидше поширюватися та викликати важчий перебіг захворювання.

Значне погіршення епідситуації може відбутися уже восени 2021 року.

Джерело: Українське радіо

Фото: Depositphotos

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