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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Для гостей країни – у США можуть запровадити обов’язкову Covid-вакцинацію

Для гостей країни – у США можуть запровадити обов’язкову Covid-вакцинацію

У США розглядають варіант запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для іноземних гостей.

Такі зміни розробляють фахівці в адміністрації президента Джо Байдена, підтвердив CNN офіційний представник Білого дому.

Імунізацію хочуть зробити обов’язковою для всіх, однак можливі й винятки.

Водночас кого саме вони стосуватимуться, поки що не уточнюється.

Нині план перебуває на ранніх стадіях розробки. Терміни його затвердження і запровадження поки що також невідомі.

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У США активно поширюється індійський штам коронавірусу Дельта, який вважають найнебезпечнішим наразі. Через це у країні фіксується погіршення загальної епідситуації. Влада повернула обов’язковий масковий режим.

Також у США проводять вакцинацію від коронавірусу. Фахівці закликають громадян активніше робити щеплення, щоб зупинити поширення вірусу. Вони прогнозують появу нових мутацій, якщо не прискорити темпи імунізації. Для цього місцева влада використовує як методи примусу, так і заохочення.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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