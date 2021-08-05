В Україні офіційно підтвердили 147 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, найбільше випадків штаму нині у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та м. Києві.

– Стосовно штаму Дельта, то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється, – додав він.

Кузін нагадав, що цей варіант поширюється швидше, ніж інші штами та частіше призводить до госпіталізації. Але від нього можна захиститися завдяки вакцинації від Covid-19. Він додав, що поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини є, але це зниження не є суттєве.

– Навіть під час спалаху Дельти в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні й країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров’я, – сказав Кузін.

Нині ситуація із захворюваністю на коронавірус у країні поступово погіршується. Спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а у будь-де.

Санлікар розповів, що в Україні вже готуються до збільшення кількість хворих на респіраторні хвороби та може стати більше хворих на Covid-19. Тому МОЗ придбало більше концентраторів, а у більшості лікарень вже завершені роботи по монтуванню централізованого кисню.

– Майже всі ліжка, виділені під коронавірусну хворобу, забезпечені або централізованим киснем, або кисневими концентратами. Не менш важливим є елемент лабораторного супроводу і ми очікуємо впродовж серпня 4-х мільйонів доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані на території України, – зазначив він.

Також в Україні поки що не планують запроваджувати новий локдаун через поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта. Водночас карантин не будуть скасовувати, дію обмежувальних заходів продовжать.

Джерело: Українське радіо