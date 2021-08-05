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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Груди у пахві: у жінки після пологів проявилася незвичайна патологія

беременность

У Португалії у 26-річної жінки через два дні після пологів розпочалося виділення молока із утворення у пахві.

Це рідкісний випадок патології, яка називається полімастія.

Жінка народила дитину природним шляхом. Через два дні вона відчула біль у пахвовій западині, під час натискання з неї виділялася біла речовина.

Вона звернулася до фахівців, які діагностували полімастію.

Вони визначили утворення як доброякісне, яке не загрожує її здоров’ю та життю.

Однак надалі їй потрібно буде проходити регулярне обстеження.

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Полімастія – патологія, за якої молочні залози у жінок і чоловіків розвиваються у нетипових місцях.

Це вроджена особливість, яка стає більш помітною у період статевого дозрівання, під час гормональних перепадів або після пологів.

Утворення може бути більш розвиненим або ж проявлятися лише у вигляді клітин залози. Позбавляються від патології за допомогою операції.

Джерело: The New England Journal of Medicine

Фото: Pixabay

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