За минулу добу у Києві підтверджено 187 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці виявили 219 763 хворих.

Протягом доби три людини померли від вірусу, загальна кількість летальних випадків у столиці – 5 241.

131 людина подолала коронавірус за день, загалом – 209 908.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: