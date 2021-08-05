До київського Охматдиту з Рівного доправили 6-місячного хлопчика з сепсисом, тобто зараженням крові та бактеріальним ураженням легень.

Спочатку Давида лікували у районній лікарні міста, а потім у дитячій обласній. Але лікарі вирішили, що вичерпали свої можливості, та попросили про допомогу Охматдит.

Хлопчика вдалося перевезти до Києва завдяки пілотному проекту із аеромедичної евакуації. До пацієнта вперше полетів борт Нацполіції, саме ними надалі доправлятимуть хворих.

Борт прибув на місце призначення, на стадіон Старт, за 1 год. 27 хв. Дитина без ускладнень перенесла політ, але стан хлопчика стабільно важкий. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень. Нині він вже перебуває у лікарні, його обстежують спеціалісти, щоб визначитися, що робити далі.

– Пітлотний проект зроблений для того, щоб пацієнти швидше діставалися до спеціалізованих і високоспеціалізованих лікарень. На нього можуть розраховувати усі мешканці Київської та Львівської областей. Саме в режимі літаючої швидкої. А що стосується сусідніх областей, то звідти можна буде здійснювати міжгоспітальні перевезення до центрів у Києві та Львові, – зазначила експерт директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Тетяна Потупалова.

Це уже другий приліт вертольота в Охматдит. Три тижні тому борт ДСНС доправив із Житомирщини 9-річного хлопчика із вогнепальним пораненням. Спершу його оперували в місцевій лікарні, потім кілька разів в Охматдиті. Нині він досі в реанімації, попереду його чекає операція на хребті.

Фото: Ірина Заславець