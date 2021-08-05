У Тернопільській області зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Позитивний результат тести показали у 52 людей.

Про це повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук під час брифінгу. За її словами, з середини липня захворюваність в області зросла майже втричі, а вірус частіше фіксують у молодих людей.

– Ми моніторили ситуацію в області. Перевірили 94 проби та виділили 52 позитивні зразки штам Дельта. Їх ми передали до референс лабораторії Центру громадського здоров’я та отримали підтвердження у всіх. Ми сьогодні говоримо, що штам Дельта в області є, – зазначила вона.

Чайчук додала, що більшість хворих на штам Дельта, повернулися з-за кордону, зокрема з Росії та Великої Британії.

Також перші випадки штаму Дельта виявили у Чернівецькій області. У регіоні захворіли 34 людини. Головний санітарний лікар Буковини Наталія Гопко розповіла, що цей варіант почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня. У лабораторії прицільно досліджували матеріал, відібраний у пацієнтів, що прибули з-за кордону, де штам Дельта вже активно циркулює.

– Однак, зважаючи на здатність вірусу до швидкого поширення, можемо припустити, що він уже є на території області. Тобто говоримо не лише про завезення Дельти з-за кордону, а й про внутрішнє інфікування, – додала вона.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, нині в Україні вже зафіксували 147 випадків штаму коронавірусу Дельта. Найбільше хворих у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та м. Києві.

Він нагадав, що цей варіант поширюється швидше, ніж інші штами та частіше призводить до госпіталізації.

Джерело: Чернівецька ОДА