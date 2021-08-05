Поява нового штаму коронавірусу безпосередньо залежить від рівня вакцинації серед населення. Повільні темпи імунізації загрожують виникненням нової мутації найближчим часом.

Таку думку висловив адмірал Бретт Джируар, відповідальний за програму тестування на коронавірус в адміністрації екс-президента Дональда Трампа.

– Наступний варіант не за горами, якщо ми не всі зробимо щеплення, – зазначив Бретт Джируар.

За його словами, для перемоги над вірусом потрібно продовжувати активно імунізувати людей.

– Для перемоги над цим вірусом ми повинні підвищити рівень імунітету кожної людини, і так воно і є, – додав він.

За останніми даними Центрів США із контролю та профілактики захворювань, близько 49,8% населення вакциновані проти коронавірусу двома дозами. Водночас у країні активно поширюється небезпечніший штам Дельта.

Складніша ситуація в Україні. З початку вакцинальної кампанії уколи зробили 3 855 095 людям, з них одну дозу отримали 3 855 093 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 215 230 громадян.