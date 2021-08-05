Відстовбурчені вуха. Скільки сліз і переживань з цього приводу іноді виникає.

Капловухі діти страждають від глузувань і образ. А це ж одна з найпоширеніших вроджених деформацій голови. Близько 5% всіх людей мають відстовбурчені вуха.

Капловухість можна помітити вже в ранньому дитинстві, а пізніше вона стає помітнішою. Що ж робити?

Пластичний хірург Ольга Апріамова каже, що скорегувати вуха легко і просто.

– Це нескладна операція, яку часто проводять під місцевою анестезією, – розповіла хірург. – У розвинених країнах її роблять в молодшому дитячому віці. Намагаються виправити недолік до того, як дитина піде в колектив, запобігаючи таким чином виникненню комплексів.

У нас же батьки приводять дітей з відстовбурченими вухами вже в підлітковому віці, коли проблеми виникли. Але операція все може виправити.

Після операції необхідно носити пов’язку протягом 4-6 тижнів і обробляти вуха. Пацієнт зазвичай перебуває в цей час удома.

Багато жінок мріють вдосконалити свій бюст, але не наважуються на операцію. Для тих, хто боїться лягати під ніж та вставляти в тіло силіконові імплантати, є безпечніша альтернатива.