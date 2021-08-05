Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 5 серпня 2021

Станом на 5 серпня у світі зафіксували 201,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,2 млн людей. В Україні збільшується кількість хворих на Covid-19 за добу. Також у країні фіксують все більше випадків штаму Дельта.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 5 серпня зафіксували 1 052 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 25 людей. Побороти хворобу вдалося 542 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (75), Запорізькій (62) та Харківській (59) областях. У МОЗ зазначили, що чотири області – Донецька, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька, не відповідають зеленій зоні за показником госпіталізацій з Covid-19.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні офіційно підтвердили 147 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Ситуація із захворюваністю у країні поступово погіршується. Тому спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь-де.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в США (112 тис.), Індії (42 тис.) та Бразилії (40 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили в Індонезії, Бразилії та Росії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Франції та Росії. Україна серед країн світу займає 60-те місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13-ту позицію.

Поширення штаму Дельта в Україні та обмеження у Китаї: Covid-новини 5 серпня / 2 фотографии

У США розглядають можливість запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для іноземних гостей. Нині план перебуває на ранніх стадіях розробки. Терміни його затвердження і запровадження поки що також невідомі.

Влада Пекіну обмежила в’їзд до міста через спалах Сovid-19 на території Китаю. Це стосується людей, які мають жовтий або червоний код здоров’я. Його отримують певні категорії громадян: інфіковані, ті, які контактували з інфікованими, а також особи, які подорожували або проживають на території районів середнього та високого епідемічного ризику.

В Південній Кореї зафіксували перші два випадки нового штаму коронавірусу Дельта плюс. Один з хворих – 40-річний чоловік. Поки невідомо джерело його зараження, але влада вже протестувала 280 людей, які з ним контактували.

А у Литві планують ввести обов’язкове тестування та відмову від оплати лікарняного у разі захворювання на коронавірус для тих, хто не вакцинувався від Covid-19.