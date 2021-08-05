Наразі ситуація з коронавірусом погіршується у всій країні. Уже офіційно підтверджені в Україні 147 випадків штаму Дельта. Щодня кількість нових випадків захворювання збільшується в усіх областях. Та все ж таки у країні формується епіцентр штаму Дельта.

– Найбільше випадків Дельти зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також у Чернівцях та Києві, – сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. – Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму.

Його особливість – у тому, що він дуже швидко поширюється і частіше призводить до госпіталізації. Але є й позитив: вакцинація захищає від Дельти. Навіть за спалаху Дельти в різних країнах вакциновані люди не потрапляли до лікарень, і країнам вдалося уникнути навантаження на систему охорони здоров’я.

У Чернівецькій області зафіксовано 34 випадки штаму Дельта, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

Також штам Дельта виявлений у Тернопільській області.