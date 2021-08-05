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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Штам Дельта в Україні: в яких регіонах найбільше хворих

больница

Наразі ситуація з коронавірусом погіршується у всій країні. Уже офіційно підтверджені в Україні 147 випадків штаму Дельта. Щодня кількість нових випадків захворювання збільшується в усіх областях. Та все ж таки у країні формується епіцентр штаму Дельта.

 – Найбільше випадків Дельти зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також у Чернівцях  та Києві, – сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. – Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму.

Його особливість – у тому, що він дуже швидко поширюється і частіше призводить до госпіталізації. Але є й позитив: вакцинація захищає від Дельти. Навіть за спалаху Дельти в різних країнах вакциновані люди не потрапляли до лікарень, і країнам вдалося уникнути навантаження на систему охорони здоров’я.

У Чернівецькій області зафіксовано 34 випадки штаму Дельта, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

Також штам Дельта виявлений у Тернопільській області.

– Ми моніторили ситуацію, – повідомила обласний санітарний лікар Оксана Чайчук. – Перевірили 94 зразки і виявили 52 позитивних. Передали до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я і отримали підтвердження, що це штам Дельта.

За її словами, із середини липня захворюваність в області виросла майже вдвічі.

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Більшість хворих на Covid-19, що мають штам Дельта, повернулися з-за кордону: з Росії або Великої Британії.

Головний санлікар розповів, що в Україні вже готуються до збільшення кількості хворих на респіраторні хвороби, та може стати більше хворих на Covid-19. Тому МОЗ придбало додаткові концентратори, а у більшості лікарень вже завершені роботи із монтування централізованого кисню.

Джерела: Кореспондент, Центр громадського здоров’я

Фото: Dreamstime

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