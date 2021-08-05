Наразі ситуація з коронавірусом погіршується у всій країні. Уже офіційно підтверджені в Україні 147 випадків штаму Дельта. Щодня кількість нових випадків захворювання збільшується в усіх областях. Та все ж таки у країні формується епіцентр штаму Дельта.
– Найбільше випадків Дельти зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також у Чернівцях та Києві, – сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. – Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму.
Його особливість – у тому, що він дуже швидко поширюється і частіше призводить до госпіталізації. Але є й позитив: вакцинація захищає від Дельти. Навіть за спалаху Дельти в різних країнах вакциновані люди не потрапляли до лікарень, і країнам вдалося уникнути навантаження на систему охорони здоров’я.
У Чернівецькій області зафіксовано 34 випадки штаму Дельта, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.
Також штам Дельта виявлений у Тернопільській області.
– Ми моніторили ситуацію, – повідомила обласний санітарний лікар Оксана Чайчук. – Перевірили 94 зразки і виявили 52 позитивних. Передали до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я і отримали підтвердження, що це штам Дельта.
За її словами, із середини липня захворюваність в області виросла майже вдвічі.
Більшість хворих на Covid-19, що мають штам Дельта, повернулися з-за кордону: з Росії або Великої Британії.
Головний санлікар розповів, що в Україні вже готуються до збільшення кількості хворих на респіраторні хвороби, та може стати більше хворих на Covid-19. Тому МОЗ придбало додаткові концентратори, а у більшості лікарень вже завершені роботи із монтування централізованого кисню.