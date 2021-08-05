Міністерство внутрішніх справ Литви хоче внести поправки до постанови про надзвичайну ситуацію, в яких перераховано, для яких видів діяльності потрібно паспорт можливостей. Поправки вже зареєстровані, але їх має затвердити уряд.

Повідомляється, що в документі розширено сферу використання паспорта, для нещеплених громадян вводиться обов’язкове тестування, платне тестування, відмова від оплати лікарняного у разі захворювання на коронавірус.

– Лікарняні не виплачуватимуть нещепленим особам, хворим на інфекцію, у зв’язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями, – йдеться в документі.

Обов’язково повинні бути щеплені представники певних професій. Паралельно буде створено механізм, який дасть змогу усувати людину від роботи, якщо вона не отримала щеплення від інфекційної хвороби, через яку оголошено режим НС на державному рівні або карантин (за винятком тих випадків, коли людина не може зробити щеплення за медичними показаннями).

Якщо людина не прищепилася і не має наміру цього робити, то вона має сама оплатити тестування.

У Латвії, наприклад, роботодавцям надали право звільняти представників тих професій, які повинні щепитися обов’язково. Але тільки в тому разі, якщо працівник не може працювати віддалено або його не можна перевести на іншу посаду.

Уряд Італії змінив принципи роботи так званого зеленого пропуску, який містить інформацію про вакцинацію від Covid-19. З 6 серпня жителям Італії, які мають дві дози вакцини, можна відвідувати стадіони, масові заходи, театри, кінотеатри, музеї, басейни, тренажерні зали, а також бари та ресторани.

Джерело:Delfi.