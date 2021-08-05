В Україні можуть почати повторну вакцинацію від коронавірусу для людей, які вже отримали дві дози препарату. Це може відбутися через рік після введення базових щеплень.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. За його словами, рекомендація щодо введення бустерної третьої дози зараз не є офіційною рекомендацією виробника.

– Ми маємо вважати її такою, яка ще не пройшла досліджень. У нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути більш ефективною. Це питання розглядають, і рішення не ухвалено, – зазначив Кузін.

Санлікар додав: якщо дані щодо ефективності третьої дози буде доведено, а рекомендації схвалено, в Україні розглянуть питання вакцинації додатковою дозою.

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у країні буде необхідне введення третьої дози вакцини від Covid-19. Але отримати її зможуть найбільш вразливі до вірусу люди та люди літнього віку.

До кінця 2021 року в Україні можуть вакцинувати від коронавірусу 50% дорослого населення. Додатковим стимулом до щеплення стане зростання захворюваності на початку осені.

За добу, 4 липня, в Україні вакцинували від коронавірусу 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізована – 63 431 людина.

Джерело: Українське радіо, The Guardian