Станом на ранок 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 1 052 нових хворих.

З-поміж них – 81 дитина та 37 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 53 049 осіб, за добу – 25 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося за увесь час 2 188 815 українцям, за день – 542 громадянам.

Загалом в Україні провели 11 467 613 тестувань методом ПЛР, за день – 20 950.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (75), Запорізькій (62) та Харківській (59) областях.

Статистика:

Вінницька область – 57 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 24 випадки;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 серпня 2021 року загалом у країні підтвердили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжувала погіршуватися загальна епідситуація, за добу було 984 хворих.