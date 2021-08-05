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Людмила Грубник |

В Україні за добу виявили 1 052 випадки Covid-19

В Україні за добу виявили 1 052 випадки Covid-19

Станом на ранок 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 1 052 нових хворих.

З-поміж них – 81 дитина та 37 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 53 049 осіб, за добу – 25 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося за увесь час 2 188 815 українцям, за день – 542 громадянам.

Загалом в Україні провели 11 467 613 тестувань методом ПЛР, за день – 20 950.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (75), Запорізькій (62) та Харківській (59) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 57 випадків;
  • Волинська область – 7 випадків;
  • Дніпропетровська область – 43 випадки;
  • Донецька область – 55 випадків;
  • Житомирська область – 23 випадки;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 62 випадки;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 36 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 46 випадків;
  • Львівська область – 55 випадків;
  • Миколаївська область – 24 випадки;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 20 випадків;
  • Рівненська область – 21 випадок;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 46 випадків;
  • Харківська область – 59 випадків;
  • Херсонська область – 40 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 27 випадків;
  • Чернівецька область – 23 випадки;
  • Чернігівська область – 41 випадок.

коронавірус в україні 5 серпня 2021

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 серпня 2021 року загалом у країні підтвердили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжувала погіршуватися загальна епідситуація, за добу було 984 хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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