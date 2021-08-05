Станом на ранок 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 1 052 нових хворих.
З-поміж них – 81 дитина та 37 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померло 53 049 осіб, за добу – 25 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося за увесь час 2 188 815 українцям, за день – 542 громадянам.
Загалом в Україні провели 11 467 613 тестувань методом ПЛР, за день – 20 950.
Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (75), Запорізькій (62) та Харківській (59) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 57 випадків;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 43 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 23 випадки;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 36 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 46 випадків;
- Львівська область – 55 випадків;
- Миколаївська область – 24 випадки;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 46 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 27 випадків;
- Чернівецька область – 23 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 серпня 2021 року загалом у країні підтвердили 2 255 345 випадків коронавірусу. У країні продовжувала погіршуватися загальна епідситуація, за добу було 984 хворих.