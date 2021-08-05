Заборгованість перед медиками: коли лікарі Covid-відділень отримають виплати

В Україні виникла ситуація із затримкою виплат медикам, які допомагали пацієнтам з коронавірусом, у квітні, травні та червні 2021 року.

Це сталося через організаційні та технічні причини, повідомляють у Національній службі здоров’я України.

– У квітні та травні деякі медичні заклади госпіталізовували пацієнтів з коронавірусом, але не відповідали вимогам. Через це НСЗУ не могла укласти договори з такими лікарнями і виплатити їм гроші, – зазначили представники НСЗУ під час брифінгу 5 серпня 2021 року.

Водночас уряд ухвалив постанову, яка дозволила розблокувати ці виплати. Нині, за інформацією служби, фахівці отримали кошти.

Щодо червневих виплат, то їх не отримали 25 лікарень.

– 10 з них отримають 31 млн грн цього тижня. Решта – у процесі підписання угод та звітів, – додали у НСЗУ.

Після завершення цього процесу, ці медзаклади отримають виплати.

Крім того, є низка закладів, яким виплати були зупинені через невиконання вимог щодо доступності для людей з інвалідністю, їх нині 77.

Джерело: НСЗУ