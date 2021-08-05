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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Жінки можуть годувати дитину грудьми після зараження Covid-19 та щеплення – ВООЗ

грудне годування

Матері, хворі на коронавірус, можуть продовжувати годувати дітей грудьми, адже грудне молоко – найкраще джерело харчування для них.

Таку рекомендацію озвучили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Якщо інфікована мати вживає певних заходів обережності, вона може годувати дитину грудьми, – зазначила директор відділу стратегій країн і систем охорони здоров’я Європейського регіонального бюро ВООЗ Наташа Аццопарді-Мускат.

Водночас експерти зазначають, що такі жінки мають дотримуватися певних правил – одягати маску під час годування дитини, мити руки перед тим, як контактувати з малюком, дезінфікувати поверхні вдома.

Рекомендація стосується і жінок, які зробили щеплення від коронавірусу.

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Крім того, в організації нагадали, що грудне молоко містить важливі елементи, які допомагають зміцнити імунну систему дитини та допомагають їй уникати різних хвороб.

Імунізуватися проти коронавірусу можуть жінки і у період вагітності. У низці країн дозволили проводити такі уколи. МОЗ України також рекомендував майбутнім мамам вакцинуватися.

Джерело: Новини ООН

Фото: Pixabay

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